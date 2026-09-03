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Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: tutukluların neyle suçlandığını halka açıklayın

Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde Buca Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutukluları gördü; iddianamelerin derhal yazılmasını, savunmaların yapılmasını istedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Elif Demir

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: tutukluların neyle suçlandığını halka açıklayın

ziyaretin ayrıntıları:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında Buca Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, ziyarette mağdur ailelerle yapılan toplantıların izlenimlerini ve tutuklularla görüşmesinin ardından yetkililere çağrıda bulundu. Ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, sürecin işleyişine dair eleştirilerini net bir dille dile getirdi.

iddianameler ve adalet çağrısı:

Kılıçdaroğlu, "Eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler ne ile suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli" dedi. Ayrıca insanların bilirkişi raporlarının lehlerine gelmiş olmasına rağmen iddianamelerin hâlâ yazılmadığını belirterek bunun doğru olmadığını vurguladı.

CHP lideri, yetkililere doğrudan seslenerek iddianamelerin gecikmesinin tutukluların uzun süre içeride kalmasına yol açtığını; böyle bir durumda "adaleti sağlayacağım" iddiasının tersine adaletsizliği beslediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, sürecin hızlandırılmasını ve tutukluların hangi suçlamayla karşı karşıya olduklarının açıklanmasını talep etti.

Görüşmeler, partinin yerel örgütleri ve ailelerle yapılan temaslarla bütünleşti; Kılıçdaroğlu, hem mağdur yakınlarının duygularını hem de tutukluların savunma haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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