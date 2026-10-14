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Kilis merkezli operasyon istanbul ve Gaziantep'e uzandı: 6 kişi tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı; 6 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis merkezli operasyon istanbul ve Gaziantep'e uzandı: 6 kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis, Gaziantep ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun amaçları arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik delil toplama ve suç zincirini çözme yer aldı.

ele geçirilen uyuşturucu ve materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Kayıtlara geçen maddeler arasında 95,26 gram metamfetamin ve 7 adet captagon hap bulunurken, ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca fişeği ile bir adet sallama olarak nitelendirilen kesici alet ve 6136 SKM kapsamında bir bıçak yer aldı.

şüphelilerin adli süreci ve işlemler:

Gözaltına alınanlardan 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 11 şahıstan ise 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı ve kalan 2 şüpheli salıverildi. Soruşturmanın ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

KİLİS MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 KİŞİ YAKALANDI, 6’SI TUTUKLANDI

KİLİS MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 KİŞİ YAKALANDI, 6’SI TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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