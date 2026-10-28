Dolar 49,8326 +0,10%
Euro 55,4866 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.509,08 -0,29%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,38 +1,80%
--°

Kilis'te yağmur günlük ritmi düşürdü: sürücüler temkinli, ana arterler açık

Kilis'te etkili olan yağmur ve kasvet günlük yaşamı etkiliyor; sürücüler kontrollü ilerliyor, motosikletliler dikkatli, ana arterlerde aksama yok.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis'te yağmur günlük ritmi düşürdü: sürücüler temkinli, ana arterler açık

Kilis'te yağış yaşamı ve ulaşımı etkiliyor

Kilis'te etkili olan yağmur ve kasvetli hava yerel yaşamı yavaşlattı. Kent sakinleri dışarı çıkarken yağışın getirdiği olumsuz koşulları göz önünde bulundururken, sokaklarda ve caddelerde hız ve hareketlilik azaldı. Yağış nedeniyle yollarda dikkatli seyreden sürücüler, olası kazaları önlemek için kontrollü ilerliyor.

sürücüler ve motosikletliler:

Gözlemlere göre otomobil sürücüleri hızlarını düşürerek ve takip mesafesini artırarak ilerledi. Motosiklet sürücüleri ise kayganlaşan zemin sebebiyle daha temkinli hareket etti; özellikle dönüşlerde ve yağmur süresince dikkat artırıldı. Bu davranış, kent genelinde trafik güvenliğinin korunmasına katkı sağladı.

ana arterlerde ulaşımda durum:

Şehrin ana arterlerinde şu ana kadar ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; ana yolların açık olması, toplu taşıma ve taşıt trafiğinin düzenli akışını sürdürmesine olanak verdi. Yetkililer ve sürücüler, yağış süresince tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hava koşullarının geçici olduğu ve yağışın etkisinin değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı; sürücüler için öneri, hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılmasıdır.

KENTTE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA İLERLEYEN OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, MUHTEMEL KAZALARIN...

KENTTE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA İLERLEYEN OTOMOBİL VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, MUHTEMEL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA KONTROLLÜ ŞEKİLDE SEYRETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçiril...
images

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti
images

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
images

Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı