Denetimler ve teknik incelemeler:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki nükleer tesisleri ziyaret ederek kapsamlı denetimlerde bulundu. Pyongyang yönetiminin açıklamasına göre ilk olarak yeni inşa edilen ve silah sınıfı nükleer malzeme üretimi yapan tesiste incelemeler yaptı ve nükleer enerjiyle çalışan ekipmanların performansını değerlendirdi.

Aynı gün Nükleer Silahlar Enstitüsü’ne de ziyaret gerçekleştiren Kim, burada teknik olarak güncellenmiş nükleer savaş başlıklarının kapasite ve özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre son dönemde üretim alanında kaydedilen rekorlar değerlendirilmiş ve bu başarıların stratejik önemine dikkat çekilmiştir.

Taktik silah konuşlandırma emri ve gerekçesi:

Kim, farklı görevlere yönelik geliştirilen taktik nükleer silahların konuşlandırılmasını genişletme talimatı verdi. Bu kararı savunurken bölgedeki güç dengesindeki gelişmelerin ve rakiplerin nükleer askeri ittifaklarına işaret etti; söz konusu hamleleri Kuzey Kore için somut bir tehdit olarak nitelendirdi.

Kendisine atfedilen açıklamalarda Kim, ülkesinin nükleer kapasitesinin artık bir gerçeklik haline geldiğini belirterek bu gerçeğin inkâr edilmesinin başarısızlık itirafı sayılacağını ifade etti. Ayrıca üretimde sağlanan ilerlemelerin devletin uzun vadeli nükleer güç politikası açısından cesaret verici bir başarı olduğunu kaydetti.

Politika vurguları ve diplomatik mesajlar:

Kim, Kuzey Kore’nin "nükleer silah sahibi devlet" statüsünden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. Nükleer faaliyetlerin ülkenin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirten lider, bu faaliyetlerin provokasyon olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi ve asıl provokasyonun bu faaliyetlerin düşman taraflarca istismar edilmesi olduğunu savundu.

Açıklamalarında anayasal güvenceye dikkat çeken Kim, devletin nükleer statüsünü sorgulamaya yönelik girişimlerin iç işlerine müdahale olarak görüleceğini ve bu tür girişimlerin açık bir savaş ilanı anlamına geleceğini belirtti. Ayrıca, ülkenin nükleer güç konusundaki kararları için dışardan onay alma zorunluluğu bulunmadığını öne sürdü ve bu hakkın kötüye kullanılmayacağını sözlerine ekledi.

Kim’in açıklamaları, Pyongyang yönetiminin nükleer kapasiteye ilişkin kararlılığını ve bölgesel dengelerin kendi anayasasına saygı gösterilmesine bağlı olduğunu tekrarlayan diplomatik bir mesaj niteliği taşıyor.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, ÜLKESİNDEKİ NÜKLEER TESİSLERİ ZİYARET EDEREK DENETİMLERDE BULUNDU