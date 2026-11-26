TBMM Başkanı'nın Yeni Güney Galler ziyaretinin ayrıntıları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın Sydney kentindeki resmi temasları kapsamında Yeni Güney Galler Parlamentosunu ziyaret etti. Kurtulmuş, parlamento binasında Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper tarafından karşılandı.

Karşılama ve heyetler arası görüşme:

Görüşmede iki parlamento arasında karşılıklı bilgi alışverişine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ardından Greg Piper tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetine onuruna öğle yemeği verildi.

Parlamentonun işleyişine ilişkin bilgilendirme:

Piper, Yeni Güney Galler Parlamentosunun çalışmaları, yasama faaliyetleri ve parlamentonun işleyişine ilişkin bilgi verdi. Sunulan bilgiler, karşılıklı deneyim paylaşımı ve uygulama farklılıklarının ele alınmasına yönelik oldu.

Katılımcı heyet:

Ziyarette TBMM heyeti arasında AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat yer aldı. Ayrıca Türkiye’nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan da ziyarette bulundu.

Ziyaret, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Sydney’deki resmi programı kapsamında gerçekleştirilen temasların bir parçası olarak sürdürüldü.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVUSTRALYA’NIN SYDNEY KENTİNDEKİ RESMİ TEMASLARI KAPSAMINDA YENİ GÜNEY GALLER PARLAMENTOSUNU ZİYARET ETTİ.