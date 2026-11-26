Oğuzeli'nde çiftçi kadınlarla kahvaltıda sorunlara birlikte çözüm arayışı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep’teki programları kapsamında Oğuzeli ilçesinin kırsalındaki Yukarı Güneyse Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Mahallede bir köy evine konuk olan Özel burada çiftçi kadınlar ile aynı kahvaltı sofrasını paylaştı.

Ziyaretin başlangıcı:

Bir dizi program için kentte bulunan Özel, temaslarına köy ziyaretinden başladı ve kadın üreticilerle sıcak bir ortamda bir araya geldi. Kahvaltı sırasında kadınların gündelik zorlukları, üretim koşulları ve tarımsal sorunlar gündeme geldi.

İstişare ve çözüm arayışı:

Özel, birlikte kahvaltı yaptığı kadınların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Görüş alışverişi, yerel üretimin sürdürülebilirliği ve kadınların ekonomiye katılımı gibi başlıklar etrafında gerçekleşti.

Toplantı, köy sakinleriyle doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı ve Özel’in Gaziantep programının ilk durağı olarak değerlendirildi. Programın devamında kentte başka temaslar sürdürülmeye devam etti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, GAZİANTEP’İN OĞUZELİ İLÇESİNDE ÇİFTÇİ KADINLARLA KAHVALTI SOFRASINDA BİR ARAYA GELDİ