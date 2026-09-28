Kına gecesinde havaya ateş: görüntüler jandarmayı müdahaleye sevk etti

Samsun'un Kavak ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde düzenlenen bir kına gecesinde, damat ile babasının tabancayla havaya ateş ettiği anlar davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay anında alanda çok sayıda kişinin bulunduğu, silah sesleri nedeniyle bazı konukların kulaklarını kapattığı görüntülerde açıkça görülüyor.

olay anı cep telefonlarına yansıdı:

Kaydedilen görüntülerde, silah sesleri ve kalabalığın tepkisi net şekilde yer alıyor. Görüntülerde ateş edenlerin arasında damat ile birlikte Kavak Belediyesi İmar Turizm Şirket Müdürü Ş.A. olduğu belirtiliyor. Misafirlerin cep telefonu kameralarına geçen sahneler, olayın sosyal mekânda hızla yayılmasına neden oldu.

jandarma müdahalesi ve adli süreç:

Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında bölgede yaptığı çalışmada, silahla ateş açtığı belirlenen başka bir kişiye ait tabancaya el koydu. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürdürülüyor.

Yetkililer, kalabalık alanlarda yapılan havaya ateş açma gibi uygulamaların hem can hem de kamu güvenliği açısından risk taşıdığını belirterek, benzer olaylarda yasal sorumlulukların doğacağını vurguladı.

KINA GECESİNDE DAMAT VE BABASININ HAVAYA TABANCAYLA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.