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Kınık'ta şap tespit edildi; pazar 15 günlüğüne kapatıldı

Kütahya Merkez Kınık köyünde şap tespiti üzerine aşılama başlatıldı; Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı 15 gün kapatıldı, vatandaşlar tedbirlere çağrıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kınık'ta şap tespit edildi; pazar 15 günlüğüne kapatıldı

şap tespiti ve alınan tedbirler

Kütahya Merkez Kınık köyünde şap hastalığı tespit edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla gerekli tedbirlerin uygulamaya konduğu belirtildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bildiride, koruma ve gözetim bölgesinde bulunan duyarlı hayvanların aşılama çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

pazarın kapatılması ve kararın dayanağı

Açıklamada, Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı'nın 15 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Kararın uygulamasının Kütahya Valiliği Komisyon Kararı doğrultusunda olacağı vurgulandı.

üreticiler ve vatandaşlara çağrı

Açıklamada ayrıca, üretici ve vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı ifade edildi ve yetkililerden gelen yönlendirmelere uyulması istendi.

KÜTAHYA MERKEZ KINIK KÖYÜNDE ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE, HASTALIĞIN YAYILMASININ...

KÜTAHYA MERKEZ KINIK KÖYÜNDE ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE, HASTALIĞIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI AMACIYLA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINDIĞI BİLDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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