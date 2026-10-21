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Manisa'da yolda aniden çıkan küçükbaşlar üç keçinin ölümüne yol açtı

Manisa Akhisar'da 20 Ekim'de Novada AVM yakınında yola çıkan koyun ve keçilere çarpan otomobil sonucu 3 keçi telef oldu, araçta maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da yolda aniden çıkan küçükbaşlar üç keçinin ölümüne yol açtı

Manisa'da yolda aniden çıkan küçükbaşlar üç keçinin ölümüne yol açtı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, trafikte ilerleyen bir otomobilin yola aniden çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu hayvan kaybı yaşandı. Olay, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından kısa sürede bildirildi.

Kaza yeri ve zaman:

Edinilen bilgiye göre kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolu üzerinde, Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Yolda otlayan küçükbaşların aniden yola girmesi sürücünün manevra yapmasını zorlaştırdı.

Olayın sonuçları ve zarar:

Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef oldu. Kazada sürücünün yara aldığına dair bilgi verilmezken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili yetkililer tarafından tutanak tutulduğu ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE DEVLET KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YOLA ÇIKAN KOYUN VE...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE DEVLET KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN YOLA ÇIKAN KOYUN VE KEÇİLERE ÇARPMASI SONUCU 3 KEÇİ TELEF OLDU. NOVADA AVM YAKINLARINDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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