Mesleki eğitimde iddia: 14 yaşındaki çıraka şiddet

Olayın ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Kapaklı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde mesleki eğitim gören 14 yaşındaki F.K. hakkında, iş yeri sahibi A.K. tarafından fiziksel şiddet uygulandığı iddiası üzerine aile tarafından resmi işlemler başlatıldı.

Ailenin anlattığına göre olay, 24 Eylül tarihinde çocuğun okula gitmemesi sonrasında meydana geldi. Görüntülerin iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilirken, anne Kadriye Enez Koyuncu oğlunun kendisine kayıtları gösterdiğini ve ertesi gün hastaneden darp raporu aldıklarını söyledi. Aile, daha sonra emniyete giderek çocuk bürosuna şikâyette bulundu.

Anne Koyuncu, yaptığı açıklamada çocuğunu meslek öğrenmesi için çalışmaya gönderdiğini, fakat bunun şiddet ve korkutma amacı taşımasını kabul etmediklerini belirterek, "Ben çocuğumu meslek öğrensin, geleceğini kazansın diye oto sanayiye gönderdim. Dayak yesin, korkutulsun diye değil" dedi. Aile, sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istediklerini vurguladı.

Ailenin iddiaları ve talepleri:

Şikâyet dilekçesinde çocuğun çalışma koşullarına dair ayrıntılı iddialar da yer aldı. Dilekçede, F.K.'nin sabah 08.00'de işe başlayıp akşam 20.00'ye kadar çalıştırıldığı ve bazı günlerde çalışma süresinin daha da uzadığı ileri sürüldü. Ailenin iddiasına göre çocuk cumartesi günleri de çalışıyor ve haftada yalnızca bir gün izin hakkı bulunuyor. Bu koşullar, dilekçede belirtilen MESEM mevzuatıyla uyumu açısından araştırılmak üzere talep edildi.

Aile ayrıca işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin incelenmesini, kullanılan ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılmasını ve aynı iş yerinde eğitim gören diğer MESEM öğrencilerinin çalışma şartlarının denetlenmesini istedi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirilirken, henüz bir dava açılmadığı ve aileye süreçle ilgili ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi. Yetkililerin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına göre hukuki sürecin şekilleneceği belirtildi.

ANNE KADRİYE ENEZ KOYUNCU, HUKUKİ SÜRECİN SONUÇLANMASINI BEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ.