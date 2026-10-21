CHP'de üç yönetici disipline sevk edildi: iki meclis üyesi ve bir belediye başkanı

CHP MYK toplantısında alınan kararlar

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanırken, parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, toplantıda hem Türkiye gündeminin hem de parti içi meselelerin ele alındığını belirtti ve ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir değerlendirme yapıldığını aktardı.

ekonomi ve dış politika değerlendirmeleri:

Sarı, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına dikkat çekerek piyasada beklentinin faizin yaklaşık bir puan indirilmesine yönelik olduğunu söyledi. Bu kararın enflasyon ve para politikası açısından ne denli sağlıklı olacağına dair parti içinde ciddi tartışmalar olduğuna işaret etti ve mevcut jeopolitik risklere vurgu yaptı.

Fon meselesiyle ilgili değerlendirmesinde ise Sarı, "ciddi bir kurumsal çürümüşlükle karşı karşıyayız" ifadesini kullanarak sorunların hem kurumsal hem de siyasi boyutunun ortaya konulması gerektiğini belirtti. Bakanların ve kurumların tutumlarının da sorgulanması gerektiğini söyleyen Sarı, siyasi ayağa ilişkin süreç işletilmediği sürece sorunun çözülemeyeceğini ifade etti.

libya anlaşması ve parti tutumu:

Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya parlamentosunca onaylanmasının önemli olduğunu kaydeden Sarı, anlaşmanın Türkiye'nin menfaatlerini koruduğunu ve mavi vatan konsepti içinde kazanım sağladığını belirtti. Sarı, anlaşmanın hukuka uygun ve hakkaniyet ilkesine göre yapıldığını savundu; Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'dan gelen tepkilerin haklı gerekçelere dayanmadığını söyledi.

Sarı ayrıca, bu anlaşmaya yönelik uluslararası siyasi baskılara karşı CHP'nin "Türkiye Cumhuriyeti devletine yöneltilecek bütün eleştirileri muhalefet partisi olarak taşımaya hazırız" yaklaşımını benimseyeceğini ve süreci destekleyeceklerini vurguladı.

disiplin süreci ve isimler:

Parti içi meseleler kapsamında Sarı, MYK kararına göre üç yöneticinin disipline sevk edildiğini açıkladı. Buna göre Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü İnanlı (Tuzla) ve Melendiz Dalyan İzgi (Sarıyer) hakkında işlem başlatıldı.

Sarı, Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi için "tedbirli biçimde kesin çıkarmayla yüksek disiplin kurumuna sevk etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanarak bu iki ismin partiden ilişiğinin kesilmesi talebiyle disipline gönderildiğini belirtti. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç hakkında ise, "parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak, kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler" değerlendirmesi yapılarak disipline sevk kararı alındığı bildirildi.

MYK toplantısında alınan bu kararlar, partinin hem iç disiplin hem de dış politika ve ekonomi konularındaki duruşunu pekiştirme çabası olarak değerlendirildi.

CHP'de 2 büyükşehir belediye meclis üyesi ve bir belediye başkanı disipline sevk edildi