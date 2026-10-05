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Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda uyuşturucu satıcısı ve hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de iki operasyonla uyuşturucu ticareti suçundan bir şüpheli tutuklandı; kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda uyuşturucu satıcısı ve hükümlü yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda emniyet birimleri iki ayrı alanda eş zamanlı operasyon yaptı. Çalışmaların odağında uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanması vardı.

Narkotik operasyonu:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında işlem yapılan T.Y. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 adet sentetik uyuşturucu ile 2,62 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş ekiplerinin çalışması:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada ise, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Her iki operasyon da adli mercilerle koordineli şekilde yürütülürken, emniyet kaynakları benzer çalışmaların suç zincirinin kırılmasına yönelik süreceğinin sinyalini verdi. Ele geçen maddeler ve yakalanan şahıslar, soruşturmanın seyrine göre yasal işlemlere tabi tutuldu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE...

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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