Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ters yöne girip polis memurunu yaraladı

olayın gelişimi:

Çorum'da trafik ekipleri ve motosikletli polis timlerinin Akpınar Caddesi'nde yaptığı sabit uygulama sırasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü müdahale etmek isteyen görevlilere çarptı. Olayda, B.C.Y. (24) idaresindeki 19 AHH 931 plakalı motosikletin uygulama noktasından kaçmaya çalıştığı, bu sırada ters yöne girerek görevli motosikletli polis memuruna çarptığı bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra görevli hastaneye kaldırıldı. Olay anında yaralanma ve müdahale bilgileri görevlilerce kayıt altına alındı.

sürücünün yakalanması ve uygulanan işlemler:

Motosiklet sürücüsü B.C.Y., olayın ardından ekipler tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı, ayrıca olayla bağlantılı olarak motosikletin 60 gün süreyle trafikten men edildiği kaydedildi.

Emniyet birimleri, kaçış ve ters yöne girme eyleminin trafik güvenliği açısından oluşturduğu riski değerlendirerek tutanak tuttu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için soruşturma açıldı.

durumun değerlendirilmesi:

Yetkililer, denetimlerin kamu güvenliği ve trafik düzeni açısından sürdürüleceğini belirtiyor. Bu tür müdahalelere uymamanın hem trafik güvenliğini hem de görevli personelin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanıyor. Olayla ilgili inceleme ve işlemler devam ediyor.

‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ POLİS MEMURUNA ÇARPTI