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Gaziantep'te Türktepe Mahallesi'nde aracında vurulan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi'nde park halindeki aracında oturan 34 yaşındaki K. A. T., silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te Türktepe Mahallesi'nde aracında vurulan kişi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami sokakta park halindeki aracında oturan K. A. T. (34), iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası zanlılar olay yerinden kaçarken, K. A. T. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen K. A. T. hayatını kaybetti ve cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi.

Emniyetin soruşturması:

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini; kaçan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

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Gaziantep'te araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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