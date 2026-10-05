Gece inişi sonrası 4180 sefer sayılı uçakta yolcular ve mürettebat güvenle tahliye edildi

Olayın gelişimi:

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara'dan hareket eden 4180 sefer sayılı yolcu uçağıyla ilgili bilgi verdi. Uçak, akşam saat 19.00'da Ankara'dan kalktı ve patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulunmasının ardından saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı.

Tahliye ve arama çalışmaları:

Vali Şıldak, uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Bu akşam saat 19.00’da Ankara-Şanlıurfa uçuşunu gerçekleştiren ve saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na inen 4180 sayılı yolcu uçağında bulunan bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Güvenlik birimlerimiz tarafından uçakta patlayıcı madde araması çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Güvenliğin sağlanması:

Güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK, BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAKTA BULUNAN YOLCULAR VE MÜRETTEBATIN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.