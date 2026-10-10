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Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Kırıkkale'de bina içinde muhafaza altındaki eşyayı çalma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K., jandarma tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 01:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin tespitine yönelik adımlar atıldı ve operasyon planlandı.

Yakalanan hükümlü:

Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.K. (30) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Sonraki işlemler:

Yakalanan hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ceza infaz kurumuna gönderildi.

KIRIKKALE&#039;DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ...

KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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