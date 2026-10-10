Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelilerin tespitine yönelik adımlar atıldı ve operasyon planlandı.
Yakalanan hükümlü:
Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan A.K. (30) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Sonraki işlemler:
Yakalanan hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ceza infaz kurumuna gönderildi.
KIRIKKALE'DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 4 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!