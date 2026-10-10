Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Huzurveren Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücülüğünü Berkay K.'nın yaptığı motosiklet ile 34 KPM 846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Cemil K. savrularak yere düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, bilinci kapalı olarak ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Hastaneden alınan bilgiye göre şahsın durumu ağır.

Tedavi ve soruşturma:

Yaralı hastanede yoğun bakım ve tetkik süreçlerine alındı; sağlık ekipleri müdahalesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra trafik kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri çalışmaları kapsamında delil toplama ve tarafların ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler yürütülüyor; soruşturmanın devam ettiği yetkililerce bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEN SAVRULARAK AĞIR YARALANAN YOLCU, BİLİNCİ KAPALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI.