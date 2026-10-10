Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

İzmir merkezli yürütülen soruşturmada, Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik iddialar emniyet ve savcılık iş birliğiyle kapsamlı şekilde soruşturuldu. Soruşturmada ele alınan suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak yer alıyor. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli olarak Ankara, Elazığ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 47'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital delillerin yanı sıra çeşitli dokümanlara el konuldu.

Adliyede gelişmeler:

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, yoğun güvenlik önlemleri altında 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı Doğu Cem Güneş, eski BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi M.C.S., İzmir Büyükşehir Belediyesi şube müdürleri A.A. ve O.Ç.Ş. ile Yağız Sandal yer aldı.

Tutuklamalar ve adli tedbirler:

Hakimlik sorguları sonucunda; önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel, Halil Ulusal ve Murat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 15 şüpheli tutuklanmış oldu. Diğer şüphelilerden E.Ö., M.F.E., N.S., N.D., S.A., S.G., E.P., G.F.K. ve R.E.E. dahil 22 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince, 6 şüpheli ise kolluk işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın seyri:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

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