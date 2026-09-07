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Kırıkkale'de şantiyeye giden servisle otomobil çarpıştı: 14 yaralı, hayati tehlike yok

Kırıkkale Yahşihan'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 işçi yaralandı; sağlık durumları stabilize edildi, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de şantiyeye giden servisle otomobil çarpıştı: 14 yaralı, hayati tehlike yok

Kaza detayları:

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyü girişinde, otoyol işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 71 AEG 104 plakalı Volkswagen marka minibüsü A.K. (64), 35 RV 375 plakalı Hyundai marka otomobili ise İ.D. (46) yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi ve araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Minibüste Ankara-Delice Otoyolu şantiyesinde çalışan Fernas Şirketler Grubu personelinden 9 kişi, otomobilde ise 5 kişi bulunuyordu. Yaralanan toplam 14 kişinin tamamı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk yardım uygulandıktan sonra hastanelere kaldırılan kişilerin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının stabilize olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen iki araç emniyet güçleri tarafından otoparka çekildi ve olay yerinde temizleme çalışmaları yapıldı.

Soruşturma ve tespitler:

Trafik jandarması ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, minibüs sürücüsünün kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı değerlendirildi. Bu tespit doğrultusunda sürücünün Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-A maddesini ihlal ettiği kanaatine varıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın ve bilirkişi çalışmalarının tamamlanmasının ardından kazanın kesin nedeninin belirleneceğini, kazaya karışan tüm tarafların ifadelerinin alındığını açıkladı.

KIRIKKALE&#039;NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE OTOYOL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN...

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE OTOYOL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 14 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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