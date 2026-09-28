Kırmızı ışıkta çarpışma sonrası dolmuş durağına devrilen tır iki genci öldürdü

Manavgat'ta tır devrildi: iki kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir tırın devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu üzerindeki Çolaklı Süral kavşağında saat 19.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyreden, sürücüsü Hüseyin Ç. olan ve 68 KD 606 ile 68 AGS 028 dorse plakalı tır, kavşaktaki trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi ve durakta bekleyen kişilerin üzerine çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ve kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, tırın altında kalan kişilerin olduğunu belirleyince vinç çağrıldı.

Müdahale, kimlik tespiti ve adli süreç:

Kurtarıcı ve iş makinelerinin uzun uğraşıyla tırı kaldırmasının ardından, tırın altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin kimlikleri, Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Dovgalyova (23) olarak belirlendi. Cenazeler, jandarma olay yeri incelemesi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç., cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ve trafik ekipleri olayın mekanik ve sürücü kusuru yönlerini de incelemeye aldı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gürkan T. (56) ve diğer olaya ilişkin tanık ifadeleri yetkililerce kayıt altına alındı. Savcılık ve kolluk kuvvetleri, kesin kaza sebebinin tespitine yönelik delil toplama ve incelemelerini sürdürüyor.

KAZA (ARŞİV)