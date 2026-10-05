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Kırsalda dönüşüm: Bulanık'ta çerezlik ayçiçeği tarlaları ürün verdi

Bulanık'ın Sıradere köyünde çerezlik ayçiçeği hasadı yapıldı; 1.800 dönümlük ekimle ilçede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırsalda dönüşüm: Bulanık'ta çerezlik ayçiçeği tarlaları ürün verdi

bulanık'ta çerezlik ayçiçeği hasadı:

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde bu yıl ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemine girildi. İlçe genelinde alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefiyle yürütülen çalışmalar sonucu tarlalardan toplanan ürünler, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

yerel üreticiler ve saha ziyareti:

Hasat esnasında bölgeye giden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ayçiçeği üreticisi ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile bir araya gelerek üretim süreci ve ürünün verimi hakkında bilgi aldı. Koşansu, ilçede farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek alternatif tarımın çiftçinin gelirine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

üretimin çeşitlendirilmesi ve hedefler:

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci ise bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 1.800 dönüm alanda çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekinci, ayçiçeğinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade ederken, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine ve kuraklık, pazar dalgalanmaları gibi risklere karşı dayanıklılığın artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sıradere köyündeki hasatla birlikte ilçede sezonun verimli geçmesi temenni edilirken, yerel üreticiler yeni ürün çeşitleriyle hem gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de bölgesel tarım profilini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNE BAĞLI SIRADERE KÖYÜNDE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ HASADI...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNE BAĞLI SIRADERE KÖYÜNDE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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