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Kırsalda mahsulü çoğaltma hamlesi: sertifikalı fidan desteği başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticilere sertifikalı zeytin, incir ve badem fidanı desteği verecek; başvurular 5-23 Ekim 2026 arasında alınacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kırsalda mahsulü çoğaltma hamlesi: sertifikalı fidan desteği başlıyor

Denizli'de sertifikalı fidan desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla üreticilere sertifikalı zeytin, incir ve badem fidanı desteği sağlayacağını açıkladı. Program, bölgedeki üretim kapasitesinin artırılmasını ve üreticilerin sertifikalı fidanlarla yeni üretim alanları oluşturmasını hedefliyor.

Başvuru ve iletişim:

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını 5-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabileceği bildirildi. Başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet üzerinden oluşturduğu başvuru sistemi ile DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Ayrıntılı bilgi için 444 8 520 numaralı telefondan veya Denizli Büyükşehir Belediyesinin başvuru kanallarından bilgi alınabilecek.

Amaç ve yetkili açıklamaları:

Programın amaçlarına dair açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, uygulamanın önemini vurgulayarak, "Toprak beklemez. Üretim beklemez. Biz de beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

DENİZLİ’DE ÜRETİCİYE FİDAN DESTEĞİ: BAŞVURULAR BAŞLADI

DENİZLİ’DE ÜRETİCİYE FİDAN DESTEĞİ: BAŞVURULAR BAŞLADI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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