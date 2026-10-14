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Kırşehir polisi araç aramasında 88 parçalık kaçak alet seti ortaya çıkardı

Kırşehir'de durdurulan araçta yapılan aramada 12 sette toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere bulundu; G.K. hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir polisi araç aramasında 88 parçalık kaçak alet seti ortaya çıkardı

olayın detayları:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 12 set halinde toplam 88 parça gümrük kaçağı matkap ve testere seti ele geçirildi.

arama ve ele geçirilenler:

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada bulunan ürünlerin tamamının matkap ve testere setlerinden oluştuğu bildirildi. Ele geçirilen eşyalar üzerinde gerekli tespit ve kayıt işlemleri yapıldı.

yasal süreç:

Olayla ilgili olarak G.K. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR’DE POLİS DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, 12 SET HALİNDE TOPLAM 88 PARÇA GÜMRÜK KAÇAĞI...

KIRŞEHİR’DE POLİS DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, 12 SET HALİNDE TOPLAM 88 PARÇA GÜMRÜK KAÇAĞI MATKAP VE TESTERE SETİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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