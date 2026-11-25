başvuru süreci ve son tarih:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ısınma desteği kapsamında, Horoz Kart sahibi ve sosyal yardım almaya uygun görülen vatandaşların Kasım dönemi başvuruları için son hafta başladı. Başvuru sürecinin 30 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği belediye tarafından hatırlatıldı.

Bu yıl destek kapsamı genişletilerek toplam dört aylık dönem için toplam 6.000 TL'ye çıkarıldı. Destek, Kasım 2026, Aralık 2026, Ocak 2027 ve Şubat 2027 aylarını kapsıyor.

fatura yükleme ve başvuru kanalları:

Isınma desteğinden yararlanmak isteyen hak sahipleri faturalarını online sisteme yükleyerek başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ sayfası üzerinden yapılabiliyor.

Doğalgaz faturaları her ay ayrı ayrı sisteme yüklenirken, kömür faturaları tek seferde sisteme giriliyor. Başvuruyu gerçekleştiren vatandaşların önce faturalarını ödemeleri, ardından ödendiğini belgeleyen faturayı sisteme yüklemeleri gerekiyor.

ödeme tutarı ve yöntem:

Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen hak sahiplerine aylık olarak 1.500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ödemeler doğrudan hak sahiplerinin Horoz Kart hesaplarına yatırılacak.

Belediye yetkilileri, destekten yararlanmayı düşünen vatandaşların son başvuru tarihini kaçırmamaları için faturalarını zamanında hazırlamaları ve ilgili web adresi üzerinden yükleme işlemini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HOROZ KART SAHİBİ VATANDAŞLARA YÖNELİK ISINMA DESTEĞİNDE KASIM AYI BAŞVURULARI İÇİN SON HAFTAYA GİRİLDİ.