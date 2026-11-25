erzincan-sivas kara yolunda ulaşım normale döndü:

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle başlangıçta ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Erzincan-Sivas kara yolu, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

geçitlerde yaşanan zorluklar:

Kentte etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı. Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi sürücüler için zor koşullar oluşturdu; görüş mesafesi ve yol yüzeyindeki birikintiler zaman zaman tehlike yarattı.

çalışmalar ve alınan tedbirler:

Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede tedbir aldı, Karayolları ise yolları temizleyip tuzladı. Ekiplerin güvenli çalışabilmesi için bazı zaman dilimlerinde yollar araç trafiğine kapatıldı ve sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce uygulanan ağır tonajlı araç geçiş yasağı, ekiplerin çalışmasını takiben kaldırıldı ve güzergâh normale döndü.

meteorolojik uyarı ve vatandaşlara öneriler:

Meteoroloji değerlendirmelerine göre bölge parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor; yağışların bazı yerlerde kuvvetli olma ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek, rüzgâr güneybatıdan orta kuvvette zaman zaman 50-80 kilometre hızla fırtına şeklinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski olduğu; vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ERZİNCAN'DA ETKİLİ OLAN KAR VE TİPİ NEDENİYLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE KAPATILAN ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA ULAŞIM, KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARININ ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ