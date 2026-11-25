Küre’nin maden mirası yeniden yorumlanıyor:

Küre-i Nühas Maden Müzesi için hazırlanan konsept tasarım, Kastamonu’nun Küre ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık bakır madenciliği geleneğini koruyup görünür kılmayı amaçlıyor. Proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle geliştirildi ve Küre Kaymakamlığı yararlanıcılığında ilerletiliyor.

konsept ve tema:

Hazırlanan tematik kurgu, müzenin ana hattını oluşturan "Kızıl Döngü: Ateş, Çekiç ve Zaman" ana fikri etrafında şekillendi. Tarihi hamamın özgün mekânsal düzeni, bakırın yer altından çıkarılmasından işlenmesine; günlük yaşamda kullanımından geleceğin teknolojilerindeki rollerine uzanan bir anlatıya dönüştürülüyor. Tasarımda ayrıca Küre’nin Osmanlı dönemiyle kurduğu ilişki; Darphane-i Amire ve şahi toplarıyla bağlantılar, İstiklal Yolu üzerindeki tarihi bağlam, Cumhuriyet dönemi madenciliği ve geleneksel bakır işçiliği sergilenmesi planlanıyor.

interaktif deneyimler ve atölyeler:

Konsept tasarımında ziyaretçiyi aktif kılan çok sayıda uygulama öngörülüyor: bakır cevherlerine dokunma alanları, mineral masası, projeksiyon gösterimleri ve hologramlar ile zenginleşen sergiler; bakırın iletkenliğini ve antimikrobiyal özelliklerini deneyimlemeye yönelik insan devre istasyonu gibi etkileşimli düzenekler bulunuyor. Müzede ayrıca bakır ustalarının üretim yapabileceği atölye alanları, ziyaretçilerin kendi bakır pullarını dövebileceği uygulama alanı, kafe ve hediyelik eşya mağazası yer alacak. Müze bahçesinde ise çocuklara yönelik uygulamalı bilim ve deneyim alanları kurgulandı.

bölgesel turizme katkı:

Küre-i Nühas, ilçenin madencilik geçmişini ve yerel zanaatı yaşatmayı hedefleyerek Küre’yi turizm rotasında yeni bir durak haline getirmeyi amaçlıyor. Projenin, Ersizlerdere Tabiat Parkı ve İstiklal Yolu gibi bölgesel değerlerle bütünleşerek destinasyon bütünlüğüne katkı sağlaması bekleniyor. Tasarım, tarihi hamamı yaşayan ve üretken bir mekâna dönüştürerek hem kültürel mirası korumayı hem de yerel ekonomiye destek olmayı hedefliyor.

KASTAMONU’NUN KÜRE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 3 BİN YILLIK BAKIR MADENCİLİĞİ MİRASINI TURİZME KAZANDIRMAYI HEDEFLEYEN KÜRE-İ NÜHAS MADEN MÜZESİ’NİN KONSEPT TASARIMI TAMAMLANDI.