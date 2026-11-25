akademinin açılışı ve faaliyetleri:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Fatih Dönmez Kültür Merkezi bünyesinde kurulan Gölpazarı Spor Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akademide taekwondo, yoga, pilates, fitness ve jimnastik başta olmak üzere birçok spor branşı yer alıyor ve modern bir altyapı ile çalışmalara başlanacak.

gençlere ve topluma sağladığı katkı:

Akademi, her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkân tanıyacak şekilde planlandı. Yetkililer, merkezin özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve ilçede sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması açısından önemli bir boşluğu dolduracağını belirtiyor. Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz açılışta, "Sporun her yaş grubundan vatandaşımıza ulaşmasını önemsiyoruz. Gölpazarı Spor Akademisi’nin özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesine, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Akademimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

erişim, katılım ve beklentiler:

Akademinin ilçe merkezine entegre şekilde hizmet vermesi bekleniyor; katılımın artmasıyla birlikte düzenli kurs ve etkinliklerin planlanması hedefleniyor. Yetkililer, tesisin hem bireysel spor yapmak isteyenlere hem de organizede eğitim almak isteyen gençlere fırsat sunacağını vurguluyor. Gölpazarı Spor Akademisi'nin faaliyete geçmesi, yerel spor altyapısında sürdürülebilir bir adım olarak değerlendiriliyor.

GENÇLER İÇİN SPORUN YENİ MERKEZİ AÇILDI