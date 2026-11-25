kış hazırlığının önemi:

Havaların soğumasıyla birlikte araçların kışa hazırlığı, hem sürüş güvenliği hem de uzun vadeli maliyetler açısından öncelik kazanıyor. Ustalar, küçük görülen eksikliklerin soğuk hava koşullarında büyük arızalara ve yüksek tamir faturalarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle antifriz, cam suyu, silecek lastikleri, akü ve kış lastikleri gibi unsurların kontrolü ihmal edilmemeli.

antifriz ve motor koruması:

Antifriz seviyesinin ve derecesinin uygun olması, motorun donmasını önlemek açısından ilk sırada yer alıyor. Oto tamir ustası Ömer Faik Güneş, antifrizin kış aylarında motoru koruduğunu vurguluyor ve servise gelen araçlarda aküden motorun alt takımına kadar kapsamlı kontroller yaptıklarını söylüyor. Güneş, araç sahiplerinin servis veya benzeri kurumsal işletmelere gelerek antifriz derecelerini kontrol ettirmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kış şartlarında motor yağının biraz daha yoğun olabildiği, bu nedenle bakım aralıklarının gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor; normalde 10 bin kilometrede yapılan bakımın kış aylarında 6 bin ila 8 bin kilometre aralığına çekilmesi daha uygun olabilir.

görüş ve yol güvenliği için kontroller:

Donmayan cam suyu kullanımı, silecek lastiklerinin durumu ve far-buz temizliği gibi basit önlemler, görüş mesafesinin korunması ve kazaların önlenmesi açısından kritik. Akünün kapasitesi, fren balataları ve alt takım kontrolleri de soğuk havada arıza riskini azaltıyor. Ustalar, düzenli bakım yaptıran araçların daha az arıza verdiğini; aksine bakımların zamanında yapılmamasının en önemli arıza nedenlerinden biri olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, kışlık bakımların ihmal edilmesi kısa vadede tasarruf gibi görünse de, uzun vadede daha yüksek onarım maliyetlerine yol açabiliyor. Sürücülere kış gelmeden önce temel kontrolleri yaptırmaları ve uzman servislerin önerilerine uymaları tavsiye ediliyor.

OTO TAMİRCİLERİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ SÜRÜCÜLERE ARAÇLARININ KIŞLIK BAKIMLARINI YAPTIRMALARI UYARISINDA BULUNARAK, KIŞLIK BAKIMI İHMAL EDEN ARAÇ SAHİPLERİNİN KIŞIN OLUŞABİLECEK ARIZALAR NEDENİYLE DAHA AĞIR FATURALARLA KARŞILAŞABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.