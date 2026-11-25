Nurtaç Arslan Isparta valiliğine atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Isparta Valiliği görevine atandı. Kararname sonrası Nurtaç Arslan, görevde kalan tek kadın vali unvanını korudu.

Atamanın kapsamı ve sayıların görünümü:

25 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile 41 ile yeni valiler atanırken, 14 vali de İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnamede İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Kayseri ve Bartın gibi illerde yeni atamalar yer aldı.

Bartın'da 4,5 yıl görev yapan ve kent tarihinin ilk kadın valisi olan Nurtaç Arslan, Isparta'da da ilin tarihinde görev yapan ilk kadın vali olma niteliğini kazandı. Atama sonrası Nurtaç Arslan, 2022 ve 2024 yıllarında atananlar da dâhil olmak üzere toplam kadın valiler arasından göreve devam eden tek isim oldu.

Diğer kadın valilerin durumu:

Kararnameyle birlikte ülkede son dönemde görev yapan kadın valilerin pozisyonlarında değişiklikler oldu. 2023'te Yalova Valisi olarak atanan Hülya Kaya, 6 Ocak 2026 tarihli valiler kararnamesiyle merkeze çekilmiş; yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atanmıştı.

18 Mayıs 2022 tarihindeki kararnamede Afyonkarahisar Valisi olarak göreve başlayan ve Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olan Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 20 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İçişleri Bakan yardımcılığı görevine getirildi. Yerine ise Uşak Valiliği'nden Naci Aktaş atandı.

Ayrıca, Burdur'da yaklaşık iki yıldır görev yapan Tülay Baydar Bilgihan da aynı valiler kararnamesiyle merkeze çekildi. Bu gelişmelerle birlikte, 2022 ve 2024 yıllarında atanan toplam 4 kadın validen yalnızca Nurtaç Arslan görevine devam edebildi.

Atamalar, valiliklerdeki cinsiyet dağılımı ve kadın yöneticilerin oranı bakımından dikkat çekici bir döneme işaret ediyor; Nurtaç Arslan'ın Isparta'ya atanmasıyla kent tarihinde ve ülke genelinde kadın valiler adına önemli bir kayıt daha oluşmuş oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, ISPARTA VALİLİĞİNE ATANDI. SON KARARNAMENİN ARDINDAN GÖREVE DEVAM EDEN TEK KADIN VALİ NURTAÇ ARSLAN OLDU.