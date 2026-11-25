etkin kar yağışı ve uyarılar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya, kuvvetli yağışın etkisinden çıkıp soğuk havaya büründü. Dün gece saatlerinde özellikle Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü.

dikmen yaylası beyaza büründü:

Gece saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yaylada güzel manzaralar oluştu ve bölgenin yüksek kesimleri kış görünümüne büründü.

Aralıklarla devam eden kar, yaylanın doğal dokusunu kısa süreliğine de olsa değiştirirken, fotoğraf karelerine yansıyan beyaz örtü yerel halkın da dikkatini çekti.

HENDEK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI DİKMEN YAYLASI'NI BEYAZA BÜRÜDÜ.