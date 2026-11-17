Kış aylarında artan kuruluk ve çatlaklara dikkat

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde görev yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Emrah Yılmaz, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ciltte nem kaybı, kuruluk, kızarıklık ve çatlak şikayetlerinin arttığını belirtiyor. Özellikle ellerin soğuk hava ve suyla sık temas etmesinin deri bariyerini zayıflattığını ve ilerleyen dönemde ağrılı yarılmalara yol açabileceğini vurguluyor.

Yılmaz, kış aylarında cildin koruyucu tabakasının korunmasının önemine işaret ederek, düzenli bakım yapılmazsa çatlakların kötüleşebileceğini söylüyor.

parfümsüz nemlendiriciler tercih edilmeli:

Uzman, nemlendirici seçimiyle ilgili olarak parfüm ve tahriş edici maddeler içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Günlük kullanımda bol ve düzenli nemlendirici uygulanmasının, cilt yüzeyindeki kayıp suyu telafi ederek çatlak ve kuruluk şikayetlerini azalttığını belirtti.

Dr. Yılmaz, sade içerikli ürünlerin özellikle hassas ve bariyeri zarar görmüş ciltlerde daha uygun olduğunu, nemlendiricinin özellikle el yıkama ve banyo sonrası ihmal edilmemesi gerektiğini ekledi.

sıvı sabun ve duş jellerine dikkat:

Cilt kuruluğunun sadece soğukla değil, kullanılan temizlik ürünleriyle de ilişkili olduğunu söyleyen Yılmaz, sıvı sabunlar, duş jelleri ve bazı şampuanların özellikle bariyeri zedelenmiş ciltlerde kuruluğu artırabildiğini belirtti. Bu nedenle cildi tahriş etmeyen, nazik temizlik ürünleri kullanılması tavsiye ediliyor.

Ayrıca elleri çok sıcak veya çok soğuk suyla yıkamaktan kaçınmak gerektiğini aktaran uzman, yıkama sonrası nemlendirici uygulamanın önemine tekrar dikkat çekti.

uzmana başvuru gerektiğinde:

Yılmaz, ciltteki çatlak ve yarılmaların ihmal edilmemesi gerektiğini, uzun süre devam eden veya şiddetlenen çatlakların egzama belirtisi olabileceğini söyledi. Özellikle kızarıklık ve kaşıntı ile birlikte görülen şikayetlerin dermatolojik değerlendirme gerektirdiğini belirtti.

Bu tür belirtilerin sürdüğü durumlarda dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneren Dr. Yılmaz, erken müdahalenin belirtileri hafifletmede ve komplikasyonları önlemede etkili olduğunu vurguladı.

SOĞUK HAVALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER