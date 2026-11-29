Kış aylarında göz sağlığı:

Kış mevsimiyle birlikte gribal enfeksiyonların artışı, kapalı ve ısıtmalı ortamlarda geçirilen sürenin uzaması göz hastalıklarının yaygınlığını artırıyor. Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu kış dönemi sorunlarını ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Kuru göz: nedenleri ve öneriler:

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Hastalarımıza kış aylarında rahatsızlık veren sorunlardan biri de göz kuruluğudur. Kışın havalar yağışlı ve karlı geçmesine rağmen nem oranı düşük olduğundan hava oldukça kurudur. Ayrıca kış boyunca yanan kaloriferler, çalışan klimalar yeterince havalandırılmayan kapalı ortamlar bu etkilerin daha da artmasına yol açar. Özellikle uzun süre bilgisayar karşısında çalışan meslek grupları kuru göz rahatsızlığı açısından risk altındadırlar. Çünkü uzun süreli konsantrasyon gerektiren durumlarda insanlardaki mevcut göz kırpma sayısı azalmakta ve gözler daha çabuk kurumaktadır. Gözlerde batma, sulanma ve kızarıklık şeklinde kendini gösteren göz kuruluğunda, hastalara önerilerimiz, çalışılan ortamın nemlendirilmesi, bilgisayar karşısında daha sık göz kırpma ve göz hekiminin önereceği gözyaşı damlalarının kullanılması şeklindedir" dedi.

Pratik olarak ortam nemlendiricileri kullanmak, çalışma sırasında düzenli molalar verip bilinçli şekilde göz kırpmak ve hekim önerisiyle yapay gözyaşı damlaları kullanmak kuru göz şikayetlerini azaltır. Uzun süre ekran başında kalanlar özellikle risk altındadır; bu kişilerin çalışma düzenini göz kırpmayı teşvik edecek şekilde düzenlemesi önerilir.

Konjonktivit ve bulaşma önlemleri:

İpçioğlu, "Kış aylarında virüslere bağlı hastalıkların artmasına paralel olarak özellikle gribal enfeksiyonların artış gösterdiği dönemlerde viralkonjonktivitin görülme sıklığı artmaktadır. Toplu yaşam alanları bu açıdan risk altındadır. Hastalık gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa karşı hassasiyet artışı şeklinde şikayetlere neden olur. Genellikle tek gözde başlayıp daha sonra diğer gözde de şikayetler ortaya çıkar. Gözün kornea dediğimiz saydam tabakasını tutarak görme azalması yapabileceğinden en kısa zamanda bir göz hekimine başvurmak gerekir. Hastalıktan korunmak için özellikle gözlerin çok ovulup kaşınmamasına, başkasına ait havlu, makyaj malzemesi ve benzeri şahsi eşyaların kullanılmamasına, bu tür hastalık belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılmasına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Viralkonjonktivit belirtileri görüldüğünde erken değerlendirme önemlidir; çünkü kornea tutulumu görme kaybına yol açabilir. Bulaşmayı önlemenin temel kuralları arasında el hijyeni, kişisel eşya paylaşmama ve gözleri ovmaktan kaçınma ön plandadır.

Ultraviyole ışınları ve karda yansıma riski:

Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu ayrıca UV ışınlarının kışın da risk oluşturduğunu vurguladı: "Kış aylarında sıcaklığın az olması, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinin de daha az olduğu anlamına gelmiyor. Kışın karların oluşturduğu parlama ve yansımalar bu etkileri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle dışarıda uzun süre vakit harcama eğiliminde olan çocuklar, açık havada çalışan işçiler ve kar sporu yapanlar risk altındadır. Yaşa bağlı katarakt, yaşa bağlı makula dejeneresansı, pterjium, ve göz çevresi cilt kanserleri güneş ışığına bağlı göz hastalıklarından bazılarıdır" dedi.

Uzun süre dışarıda kalanlar için UV korumalı güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapka ve gerekirse ara dinlenmeler önerilir. Özellikle kar sporları yapanlarda ve açık alanda çalışanlarda yansıma kaynaklı riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak kış aylarında göz sağlığını korumak için nemlendirme, hijyen, koruyucu aksesuar kullanımı ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden göz hekimine başvurma birincil önlemler arasında yer alıyor.

MEDİCANA BURSA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. ADNAN İPÇİOĞLU