Kitapla dolu meydanda edebiyat rüzgârı: Osmangazi Kitap Günleri devam ediyor

Osmangazi Kitap Günleri'nde altıncı ve yedinci gün

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 2. Osmangazi Kitap Günleri, Osmangazi Meydanı'nda yoğun ilgiyle devam ediyor. Etkinlik, toplumun farklı kesimlerinden okurları değerli yazarlarla buluşturarak söyleşi, atölye ve imza günleriyle zengin bir program sunuyor.

6. günde öne çıkan etkinlikler:

Buket Uzuner, "Ağaç Yoksa Hayat ve Edebiyat Yok" başlıklı söyleşisinde doğa, edebiyat ve yaşam arasındaki bağı ele aldı. Okurlarının sorularını yanıtlayan Uzuner, söyleşi sonrasında eserlerini imzaladı. Uzuner, etkinliklerle ilgili olarak şunları söyledi: "Çünkü insanların buna ihtiyacı olduğunu görüyorum. Kitap fuarlarının çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey olmasa bile çocuklar kitap görüyor. Her şeyin dijitalleştiği bir ortamda bunun yapılması çok önemli bunun devamını diliyorum".

Kemal Karadayı ise "Zor İnsanlarla İletişim Kurma Sanatı" başlıklı söyleşisinde iletişim çatışmalarını önleme ve daha sağlıklı ilişkiler kurma yollarını anlattı. Katılımcılarla sohbet eden Karadayı, kitaplarını imzaladı ve etkinlik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu güzel ortamı oluşturduğu için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Benim için kitap, sanat, edebiyat ve felsefeyle ilgilenen insanlarla buluşmak açısından çok güzel ve keyifli bir fırsat oldu. Şehrin önemli bir alanında yoğun bir konsantrasyon içerisinde kitaplarla ve okurlarla buluşmak çok güzel ve keyifliydi. Kitabımda iletişim çatışmalarını, savaş sanatlarının doğu felsefesinin temel fikirlerinin iletişime nasıl uyarlanabileceğini, çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi, yaralamadan ve yaralanmadan nasıl var olabileceğimizi, nasıl daha etkin ve çözüme götüren, her birimize iyi gelen kaliteli iletişimi nasıl inşa edebileceğimizi psikolojik ve felsefi yanlarıyla birlikte değerlendirdiğimiz güzel bir söyleşi oldu".

7. günde çocuk ve antik kent atölyeleri:

Zeynep Yıldız "Antik Kentleri Ne Kadar Tanıyoruz?" başlıklı atölyesinde antik kentlerin tarihî ve kültürel özelliklerini katılımcılarla paylaştı. Atölye sonrası düzenlenen imza gününde Yıldız, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Mert Arık çocuklara yönelik "Her Şey Bir Hayalle Başlar" söyleşisinde minik okurlarla interaktif bir program gerçekleştirdi; hayal kurmanın ve hayallerin peşinden gitmenin önemini aktardı. Etkinlik sonrası imza almak isteyen öğrencilerin oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Arık, etkinlik hakkında şu sözlerle duygularını paylaştı: "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlanıyorum. Bursa’da kitaba karşı çok büyük bir ilgi var her geldiğimde bu ilgiyi görebiliyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Bizim amacımız çocuklara hayal kurdurmak kitap okumayı sevdirmek bu duygularla bugün Bursa’dayım güzel bir etkinlik yaptık. Bu güzel etkinliği düzenleyen Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Söyleşimin konusu ‘Her Şey Bir Hayalle Başlar’ ben her şeyin bir hayalle başladığına inanıyorum. Tüm kitaplarımı bu duyguyla yazıyorum. İstiyorum ki bu ülkenin çocukları hayaller kursunlar ülkemiz için hayallerimiz için bu duyguyu çocuklarda oluşturmak istiyorum. Biraz da çocukları düşündürmek istiyorum. Osmangazi Belediyesi’nin kitap günleri her geçen yıl daha da iyi oluyor. Bu yıl özellikle katılmak istedim".

Osmangazi Kitap Günleri, hafta sonu boyunca Osmangazi Meydanı'nda devam edecek; farklı kuşaklardan okurları sevilen yazarlarla buluşturmaya devam ederek yerel kültür ve okuma alışkanlığını desteklemeyi sürdürecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN KİTAPSEVERLERİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KİTAP VE YAZARLARLA BULUŞTURDUĞU 2. OSMANGAZİ KİTAP GÜNLERİ, 6’NCI VE 7’NCİ GÜNLERİNDE DE ZENGİN PROGRAMI VE SEÇKİN YAZAR KONUKLARIYLA OKURLARA KEYİFLİ BULUŞMALAR YAŞATTI.