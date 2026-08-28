Kıyıda tehlike: Kastamonu açıklarında su alan yük gemisi tahliye edildi

Kıyıda tehlike: Kastamonu açıklarında yük gemisi su aldı

Kastamonu açıklarında Karadeniz'de seyir halindeyken gövdesinden makine dairesine su alan ismi henüz öğrenilemeyen bir ticari yük gemisi, batma tehlikesi geçirdi. Olay, saat 03.00 sıralarında başladı ve gemiden yardım çağrısı yapıldı.

Olayın ayrıntıları:

Gemi personelinin ilettiği bilgi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay mahalline intikal etti. Ekipler, duruma müdahale için TCSG-96 botuyla gemiye ulaştı ve deniz koşulları eşliğinde tahliye operasyonunu başlattı.

Gemiye ilişkin resmi kayıtlarda isim bilgisi henüz paylaşılmadı. Mürettebatın bildirimi ve sahil güvenlik ekiplerinin değerlendirmesine göre gövdeden başlayan su alma, makine dairesine ulaşarak gemide batma riskine yol açtı.

Tahliye ve sağlık kontrolleri:

Sahil güvenlik tarafından yürütülen operasyonda 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen personelin 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olduğu bildirildi. Kurtarılan mürettebat önce İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi, ardından kontrol amaçlı ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, tahliye ve sağlık kontrollerinin tamamlandığını, mürettebatın hastanede kontrol edildiğini aktardı. Bununla birlikte, su alan geminin olay sonrası sürüklendiği öğrenildi; geminin durumu ve alınacak ek önlemler için operasyonun devam ettiği belirtildi.

KASTAMONU AÇIKLARINDA SEYİR HALİNDEKİ BİR TİCARİ GEMİ SU ALARAK BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. GEMİNİN YARDIM TALEBİ ÜZERİNE GEMİDEKİ 13 MÜRETTEBAT GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.