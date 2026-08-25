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Kızıldamlar'da ot ve çalılık yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde çıkan ot ve çalılık yangını, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıldamlar'da ot ve çalılık yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Kızıldamlar mevkiinde çıkan yangına hızlı müdahale:

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyü mevkiinde çıkan ot ve çalılık yangını, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle gündeme geldi. Olay yerine yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahale ederek yangının daha fazla alana yayılmasını engelledi.

Müdahale ve soğutma çalışması:

Olay yerine intikal eden jandarma ve itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının tamamen sönmesini sağlamak için bölgede kapsamlı soğutma çalışması yürüttü.

Çıkış nedeni için inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; bu nedenle yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı ve benzer olayların önlenmesi için uyarılarda bulunuldu.

BİLECİK’TE OT VE ÇALILIK YANGINI

BİLECİK’TE OT VE ÇALILIK YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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