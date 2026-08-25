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Adıyaman'da kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi; sürücü Abdullah Ünal yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve yaralanma:

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün kimliği Abdullah Ünal olarak tespit edildi.

Olayda zarar gören araç, plakası 02 ADZ 670 olan motosikletti. Kazanın, sürücünün kontrolü yitirmesiyle başladığı yönünde ilk belirlemeler yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından Abdullah Ünal, tedavi ve değerlendirme için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkili birimler tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin incelemeler, görgü tanıkları ve olay yerinde yapılan tespitler doğrultusunda devam edecek.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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