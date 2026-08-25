Ordu'da sıkı denetim: haftada 16 binden fazla araç kontrol edildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, güvenli sürüş ve trafik kazalarını azaltma hedefiyle son bir haftada yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 16 bin 355 araç ve sürücü incelendi.

kazalara ilişkin veriler:

Yetkililer, il genelinde son bir haftada 57 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiğini; aynı dönemde toplam 96 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

öne çıkan ihlaller ve uygulanan cezalar:

Denetimler kapsamında ekipler tarafından çeşitli kural ihlalleri tespit edilerek sürücülere idari yaptırım uygulandı. Bunlar arasında 41 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten ceza uygulandı.

Ayrıca 85 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 690 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 194 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ceza kesildi. Emniyet kemeri takmama nedeniyle 434 sürücü, kask kullanmama nedeniyle 164 motosiklet sürücüsü ve yüksek sesle müzik dinlemekten 80 sürücüye işlem uygulandı.

yapılan işlemler ve denetimlerin devamı:

Ekiplerin diğer çalışmalarını da içeren raporda toplam 3 bin 240 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldığı, 49 aracın trafikten men edildiği ve 41 araç sürücüsünün sürücü belgesinin geri alındığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği ve güvenli sürüş kurallarına uymanın öneminin vurgulandığı kaydedildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 355 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.