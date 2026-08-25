Subaşı kavşağında çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dün gece Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerindeki Subaşı Kavşağı'nda iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda, İ.K. yönetimindeki 43 ADT 783 plakalı motosiklet ile kavşağa giriş yapan A.U. idaresindeki 43 ACF 756 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazanın oluş şekli ve olay yeri müdahalesi:

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve yetkililerin uyarıları:

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, özellikle kavşak geçişlerinde hız sınırlarına uymanın ve geçiş önceliği kurallarına dikkat etmenin önemine dikkat çekerek sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı. Yaralıların sağlık durumları hastanede takip ediliyor.

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