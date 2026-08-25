Burdur'da Bucak'ta devrilen Ukraynalı turist otobüsündeki 34 kişi sağlıkla tahliye edildi

Kaza yerinde tahliye ve ilk müdahale gerçekleştirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde, Antalya istikametine seyir halinde olan tur otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan otobüsün plakası BX 5378 IH olarak kaydedildi. Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşti; edinilen bilgiye göre sürücünün kontrolünü yitirmesiyle araç önce yoldan çıktı, ardından yan yatarak devrildi.

Tahliye süreci ve yolcuların durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve otobüste bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde otobüste bulunan 32 Ukraynalı turist ile 2 personelin herhangi bir yara veya ciddi sağlık sorunu olmadan kurtarıldığı tespit edildi. Yolcuların genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve inceleme çalışmaları:

Kaza sonrası devrilen otobüs ile çevresinde güvenlik önlemleri alındı, kara yolunda ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için ekipler trafik akışını kontrol etti ve çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli incelemeler başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Hem tahliye hem de kontrol çalışmalarının koordineli biçimde yürütülmesi sayesinde olası yaralanmaların önlendiği, bölgedeki trafik güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE UKRAYNALI TURİSTLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZADA OTOBÜSTE BULUNAN 32 UKRAYNALI TURİST İLE 2 PERSONEL OLMAK ÜZERE TOPLAM 34 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.