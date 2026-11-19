Kizilelma envantere girdi: Türkiye havacılık tarihinde yeni bir eşik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında milli insansız savaş uçağı Kizilelma ile ilgili gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Çelik, ülkenin savunma kapasitesi açısından kritik önemde gördüğü adımı 'tarihi bir gün' olarak niteledi.

Çelik'in açıklaması:

Paylaşımında, 'Tarihi bir gündeyiz' ifadelerini kullanan Çelik, 'Kizilelma'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi' dedi. Sözcü ayrıca, 'Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu' şeklindeki tespitiyle bu gelişmenin uluslararası alanda da özgün bir yerde konumlandığını belirtti.

Değerlendirme ve teşekkürler:

Çelik, söz konusu adımı hem 'savunma mimarileri' açısından yeni bir dönemin başlangıcı hem de Türkiye savunması için 'oyun değiştirici' bir kazanım olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu başarının arkasındaki isimler için teşekkürler de iletildi; Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ile tüm BAYKAR ailesine minnettarlık vurgulandı. Ayrıca milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar rahmetle anıldı.

Çelik, bu gelişmeyi ülkenin 'özgüven devrimi' olarak tanımlanan yolculuğunun bir sonucu olarak gördüklerini ve Kizilelma ile elde edilen kazanımın millet için hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

SAYIN SELÇUK BAYRAKTAR