E3 liderleri Berlin'de Zelenskiy ile kış desteğini görüştü

Almanya'nın başkenti Berlin, Ukrayna konusundaki kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı. E3 grubunu oluşturan Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri, Gönüllüler Koalisyonu zirvesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Toplantıda Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham yer aldı.

görüşmenin odağı:

E3 toplantısında, Ukrayna'daki güncel durum ve Rusya‑Ukrayna savaşındaki barış çabaları masaya yatırıldı. Zirve öncesindeki görüşmede ayrıca zorlu kış koşulları öncesinde Ukrayna'ya sağlanacak kış desteği ve enerji altyapısının korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, hem sahadaki güvenlik ihtiyaçları hem de insani yardım ve altyapı desteğinin koordinasyonu üzerinde durdu.

Zelenskiy'in açıklaması ve beklentiler:

Görüşme sonrası Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna bağlamında güncel gelişmeleri ve ülkenin ihtiyaçlarını ele aldıklarını belirtti. Rus saldırılarına karşı alınacak önlemler, enerji altyapısının korunması ve yürütülecek diplomatik çabalar konularının konuşulduğunu vurgulayan Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu zirvesinin de bu yönde olumlu sonuç vermesini temenni etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Gönüllüler Koalisyonu zirvesinden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.