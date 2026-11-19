Varşova'dan net tepki

Polonya Başbakanı Donald Tusk, APEC zirvesinde yaşanan üçlü görüşme sonrası Washington ile Moskova arasında görülen yakınlaşmaya tepki gösterdi. Varşova'da düzenlediği basın toplantısında Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'dostum' olarak nitelendirmesini eleştirdi ve bu yaklaşımın Polonya'nın güvenlik algısı üzerinde belirgin etkileri olduğunu kaydetti.

Putin dostumuz değildir:

Tusk, Trump'ın dilini ve üslubunu değerlendirmenin kendi görevi olmadığını belirterek, 'Başkan Trump bazen kullandığı dil ve ifadelerle şaşırtmayı seviyor' dedi. Ancak Polonya'nın dostluk tanımında netlik gerektiğini vurgulayarak, 'Sayın Putin bizim dostumuz değildir ve olmayacaktır' ifadesini kullandı ve 'dostumun dostu benim de dostumdur' ilkesinin burada geçerli olmadığını yineledi.

ABD askerlerinin rolü ve güvenlik değerlendirmesi:

Basın toplantısında Tusk, ABD askerlerinin Polonya'da bulunmasının ülkenin güvenliğinin en önemli garantörlerinden biri olduğunu belirtti. Varşova'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması ihtimalinin bu çerçevede değerlendirildiğini söyleyen Tusk, söz konusu yakınlaşmanın Polonya için endişe verici bir işaret olup olmadığına yönelik sorulara doğrudan yanıt verdi.

Tusk, Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin içeriği hakkında daha fazla bilgi almak için ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'den bilgi edinmeyi umduğunu belirtti. Ayrıca, Çin'deki görüşmenin diğer konuların yanı sıra nükleer silah meselesiyle bağlantılı küresel konulara odaklandığını kaydetti.

Ukrayna'nın bu üçlü görüşmenin ne ölçüde gündeminde olduğunun şu aşamada net olmadığını söyleyen Başbakan Tusk, Berlin'deki Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi ve aralık ayı başında yapmayı planladığı Pekin ziyareti sonrası Çin'in Ukrayna konusundaki politik niyetlerini daha iyi anlayabileceğini ifade etti.

POLONYA BAŞBAKANI DONALD TUSK