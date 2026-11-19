Bulanık'ta voleybol antrenmanlarına yoğun katılım

Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Okul Sporları kapsamında düzenlenen voleybol antrenmanları, Bulanık Spor Salonunda düzenli olarak devam ediyor. Program, bölgedeki gençlerin sporla buluşmasını sağlarken, antrenmanlara gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Hedefler ve antrenman kapsamı:

Antrenmanlarda, sporcuların voleybol tekniklerini geliştirmek ve takım ruhu ile koordinasyon becerilerini güçlendirmek ön planda tutuluyor. Çalışmalar sırasında temel pas, smaç ve blok teknikleri ile birlikte takım oyununa yönelik uygulamalı çalışmalar yapılıyor; bunun yanı sıra hızlı karar verme yeteneği üzerine de yoğunlaşılıyor.

Katılım ve yürütme:

Çalışmalar, uzman antrenörler gözetiminde sürdürülüyor ve eğitim programı, Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından planlanıp yürütülüyor. Sporcuların antrenmanlara olan yoğun katılımı, ilçe çapında voleybolun gelişimine olumlu katkı sağlıyor ve etkinliklerin düzenli devam etmesi hedefleniyor.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VOLEYBOL ANTRENMANLARI, SPORCULARIN YOĞUN KATILIMIYLA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.