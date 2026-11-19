görüşme çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’da başkent Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki ortak çalışmalar ele alındı.

yüksek düzeyli konseyin rolü:

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Mirziyoyev tarafından imzalanan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konseyin, ülkelerimiz arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

teşekkür ve ortak çalışma vurgusu:

Toplantıda ayrıca konseyin eş başkanlığını birlikte yürüttükleri dönemde yürütülecek iş birlikleri değerlendirildi. Yılmaz, görüşme sonrası yaptığı diğer açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanına şahsıma ve heyetimize gösterdikleri sıcak misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor; görüşmemizde hazır bulunan, Konseyin eş başkanlığını birlikte yürüttüğümüz Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayın Saida Mirziyoyeva’ya iş birliğimizin geliştirilmesine sunduğu değerli katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BULUNDUĞU ÖZBEKİSTAN’DAKİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR.