Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Polatlı ilçesi İnönü Caddesi nde gerçekleşen olayda, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yönelmesiyle sözlü kavga fiziksel çatışmaya dönüştü.

Müdahale ve görüntüler:

Çıkan arbede sırasında çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden durdurulmaya çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de müdahalede bulunarak tarafları ayırdı ve kavga sonlandı.

Yaşananlar, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar olay anını net şekilde gösteriyor. Görüntülerde tartışmanın kırmızı ışık ihlali sonrası başladığı ve kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştüğü görülüyor.

ANKARA’DA TRAFİKTEKİ İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.