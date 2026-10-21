Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

Olayın detayları:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Urfa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 9 el ateş açıldı.
Saldırıya ilişkin detayları sabah iş yerine gelen çalışanlar fark etti; iş yeri açılırken dükkanın kurşunlandığı görülünce durum derhal polise bildirildi.
Polis incelemesi ve soruşturma:
İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar ve delil toplama süreçleri sürüyor.
MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR KUYUMCU DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.
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