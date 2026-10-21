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Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

Kızıltepe'de Urfa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya gece kimliği belirsiz kişilerce 9 el ateş açıldı; dükkan sabah açılınca kurşunlar fark edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

Olayın detayları:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Urfa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 9 el ateş açıldı.

Saldırıya ilişkin detayları sabah iş yerine gelen çalışanlar fark etti; iş yeri açılırken dükkanın kurşunlandığı görülünce durum derhal polise bildirildi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar ve delil toplama süreçleri sürüyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR KUYUMCU DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR KUYUMCU DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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