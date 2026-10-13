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Klinik deneyimi mühendislikle birleştiren İEÜ Medical Point ar-ge merkezi bakanlıktan onay aldı

İEÜ Medical Point'in Ar-Ge merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayını aldı; biyoteknoloji, yapay zekâ ve yaşam destek teknolojilerine odaklanacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Klinik deneyimi mühendislikle birleştiren İEÜ Medical Point ar-ge merkezi bakanlıktan onay aldı

İEÜ Medical Point Ar-Ge merkezi resmen faaliyete hazırlanıyor

İEÜ Medical Point Hastanesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı resmi onay ile hizmet içi klinik deneyimi ve mühendislik yetkinliğini bir araya getiren Ar-Ge merkezini kurdu. Merkezin kuruluşu, sağlık teknolojileri alanında hastanenin deneyimini sistematik araştırma ve ürün geliştirme süreçlerine taşıma amacı taşıyor.

Hangi alanlarda çalışma yapılacak:

Merkezin araştırma gündeminde biyoteknoloji, biyomedikal teknolojiler, yaşam destek sistemleri, kardiyovasküler destek teknolojileri, yapay zekâ destekli teşhis ve karar destek sistemleri, nöro rehabilitasyon, organ koruma ve transplantasyon teknolojileri ile dijital sağlık çözümleri bulunuyor. Klinik ihtiyaçtan ürüne uzanan yaklaşımla biyomedikal ürün geliştirme ve prototipleme, klinik öncesi araştırmalar, bilimsel doğrulama ve sağlık teknolojilerinin hastane altyapısına entegrasyonu da merkez faaliyetleri arasında yer alacak.

Ekip yapısı ve iş birlikleri:

Merkez, farklı disiplinleri bir araya getiren bir kadro ile çalışacak; 20’nin üzerinde araştırmacı (doktora sonrası, doktora ve yüksek lisans düzeyinde) biyomedikal, biyomühendislik, biyoteknoloji, kimya ve bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan projelere katkı verecek. Ayrıca biyomedikal cihaz teknisyenleri ve destek personeli de araştırma süreçlerine dahil edilecek. Kurum içi kapasitenin ötesinde iş birlikleri de planlandı: İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kubba Biyoteknoloji, Peon Biopharmaceutics ve imec ile ortak çalışma alanları bulunuyor.

Halihazırda Bakırçay Üniversitesi ile yürütülen proje, kronik kalp yetmezliği hastalarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan inovatif bir yaşam destek ünitesinin tasarım ve prototip üretimini kapsıyor; bu tür uygulamalı projeler merkezin klinik geri bildirim ile teknoloji geliştirme döngüsünü güçlendirecek.

İEÜ Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba, kurumun 30 yıllık sağlık hizmeti deneyiminin Ar-Ge ile birleşmesinin geliştirilmiş ürün ve uygulamaların saha doğrulaması açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Kubba, uzun vadede ticarileşme potansiyeli yüksek projelerin sayısının artırılması, akademik yayın ve patent üretiminin güçlendirilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının uluslararası akreditasyon düzeyine yükseltilmesi ile yapay zekâ ve biyoteknoloji altyapısının küresel rekabete uygun hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Onaylanan merkez, sağlık teknolojileri ekosisteminde hem yerel hem de uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak adımlar atmayı planlıyor ve klinik uygulama ile mühendislik çözümlerini yakın iş birliğinde geliştirme vizyonunu sürdürecek.

KLİNİK DENEYİM İLE MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURARAK GELECEĞİN TIP TEKNOLOJİLERİNE...

KLİNİK DENEYİM İLE MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURARAK GELECEĞİN TIP TEKNOLOJİLERİNE YÖN VERMEYİ HEDEFLEYEN İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ, KURDUĞU AR-GE MERKEZİ İÇİN SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN RESMİ ONAY SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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