Klip setinde atın hamlesinden saniyelerle kurtulan güvenlik görevlisi

Osmaniye'de klip çekiminde tehlike anı

Osmaniye'de bir müzik klibi çekimi sırasında, alandaki atın aniden hareketlenmesi sonucu 46 yaşındaki Yaşar Öksüz büyük bir kaza atlattı. Bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Öksüz, o anları refleksi sayesinde yara almadan atlattı; korku dolu anlar kameraya yansıdı.

çekim sırasında yaşananlar:

Öksüz, yeğeninin kendisine hediye ettiği "Yaralı Yüreğim" adlı eseri seslendirmek ve hatıra bırakmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Osmaniye'de klip çekimine katıldı. Çekimler sürerken alanda bulunan at, kameranın çubuğunu değnek zannetti ve ürkerek Öksüz'ün üzerine doğru hamle yaptı. Öksüz, o anı "bir refleksle sağ tarafa kendimi attım" sözleriyle anlattı; bu hareketi sayesinde son anda ezilmekten kurtuldu.

Olayın güvenlik veya ciddi bir yaralanma ile sonuçlanmaması nedeniyle ekip çekimlere kaldığı yerden devam etti. Yaşanan anlar, yönetmen arkadaşının kaydettiği görüntülerde yer aldı ve kısa süre içinde sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı buldu.

sosyal medyada beklenmedik yankı:

Videonun sosyal medyaya yüklendiğini önceden bilmediğini söyleyen Öksüz, arkadaşlarının telefonuyla gündem olduğundan haberdar olduğunu belirtti. "Videonun sosyal medyaya yüklendiğinden haberim yoktu. Şehir dışındaki arkadaşlarım arayıp videoyu gördüklerini söyleyince haberim oldu" dedi. Paylaşımın ardından görüntülerin milyonlarca kez izlendiği ve farklı illerden aramalar aldığı ifade edildi; Öksüz, Antalya, Diyarbakır ve Urfa'dan da arayanların olduğunu aktardı.

Mesleği hakkında bilgi veren Öksüz, kamu kurumunda yaklaşık 13-14 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, müzikle ise yaklaşık 20 senedir hobi ve etkinliklerde ilgilendiğini söyledi. Daha önce kendi eserinin olmadığını, yeğeninin kendisine armağan ettiği şarkıyı seslendirerek klip çekme fikrinin doğduğunu anlattı.

Öksüz, yaşanan olayın klip çıkmadan kendisini tanıttığını ve kendisine gösterilen ilginin hoşuna gittiğini belirtti: "Klibim çıkmadan yaşadığım olay beni meşhur etti. Bir anda ünlendik, şöhrete kavuştuk yani. Bu da çok hoşuma gitti." Klibin yakında yayınlanacağı ve süreç tamamlandığında izleyicilerle paylaşılacağı bildirildi.

Görüntülerdeki korku dolu anların herhangi bir ciddi yaralanma ile sonuçlanmaması, ekip ve izleyiciler için rahatlatıcı olurken, olay sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti. Öksüz, kendisini arayan ve destek veren herkese teşekkür etti ve geleceğe dair umutlu olduğunu vurguladı.

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