Kocaeli encümeni kararları: 6 taşınmaz 3 yıllığına kiraya verildi, 12 markete idari ceza

Kocaeli Büyükşehir Encümeni toplantısı kararları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda kent sınırları içindeki bazı taşınmazların kiralanmasına ilişkin ihaleler sonuçlandırıldı ve belediyenin tasarrufundaki yakacak odunların satış ihalesi de gerçekleştirildi. Ayrıca Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu tespit edilen eksikliklere yönelik cezai işlemler karara bağlandı.

6 taşınmaz ihaleye çıkarıldı:

Encümen, toplam 6 taşınmazın üçer yıllığına kiralanması için açık teklif usulü ihaleler düzenledi. İhalede öne çıkan teklifler şu şekilde kaydedildi:

İzmit Şirintepe Mahallesi Cahide Sokak No:1 adresindeki Olimpik Buz Sporları Salonu kafeteryası için 13 bin 300 TL teklif verildi. Körfez Güney Mahallesi Rıhtım Caddesi No:46’da bulunan Tütünçiftlik Sahili balık ekmek satış yeri için ise 34 bin 600 TL teklif sunuldu.

İzmit Ayazma Mahallesi Azra Sokak No:5’teki kooperatif hizmet birim yeri için 10 bin 500 TL, İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:13/3-4-5-6 ve No:135/14 adreslerindeki Gündoğdu TOKİ Konutları’ndaki 5 daire için 35 bin 500 TL teklif edildi. Başiskele Fatih Mahallesi’ndeki Tarımsal Ürünler, Fidanlık ve Süs Bitkileri Üretim Alanı için 31 bin 500 TL, İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:5’teki kafeterya-çay bahçesi ihalesine ise iki istekli katıldı ve 23 bin 350 TL teklif sunuldu.

Toplantıda ayrıca belediyeye ait yakacak odunların satış ihalesinin yapıldığı ve bununla ilgili sürecin encümen onayından geçtiği belirtildi.

zabıta denetimleri ve uygulanan cezalar:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaş sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde 12 markette tarihi geçmiş ürünlere rastlandı. Bu tespitler üzerine işletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Encümen kararlarında, denetimlerin rutin olarak devam edeceği ve halk sağlığını riske atan uygulamalara karşı cezai sürecin kararlılıkla işletileceği vurgulandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ’NDE 6 TAŞINMAZIN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İÇİN İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.