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Kocaeli paralimpik yüzmede Avrupa'nın odağı oluyor

7-12 Eylül 2026'de Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek Avrupa Para Yüzme Şampiyonası, 38 ülke ve 700+ sporcu ağırlayacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocaeli paralimpik yüzmede Avrupa'nın odağı oluyor

kocaeli uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ileriye dönük şehir vizyonunun bu organizasyonla güçleneceğini belirtti. 7-12 Eylül 2026 tarihlerinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası, şehrin hem spor altyapısını hem de erişilebilirlik politikalarını görünür kılacak önemli bir adım olarak tanımlandı.

basın toplantısında neler konuşuldu:

Şampiyona öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında organizasyonun hazırlıkları, kapsamı ve Kocaeli'nin rolü ele alındı. Toplantıya Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, World Para Swimming Direktörü Craig Nicholson, İtalyan sporcu Simone Barlaam ve Türk sporcu Defne Kurt katıldı.

engelsiz şehir, engelsiz spor:

Baraçlı, şampiyonanın milli sporcular için Angelas 2028 Paralimpik Oyunları yolunda kritik puanların toplanacağı duraklardan biri olacağını vurguladı. Belediyenin yürüttüğü Engelsiz Spor kurslarıyla özel gereksinimli bireylere yılın 365 günü uzman eğitmenlerle spor, özgüven ve sosyalleşme fırsatı sağlandığını söyledi. Ayrıca Gebze Olimpik Yüzme Havuzu gibi yatırımların kenti uluslararası organizasyonlara hazırladığına dikkat çekti.

katılım, yayın ve hedefler:

Şampiyonada 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun yarışacağı ve teknik ekiplerle birlikte toplamda bin 500'ün üzerinde uluslararası konuğun Kocaeli'de ağırlanacağı bildirildi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek 24 milli sporcunun rekor ve madalya mücadeleleri izlenecek. Müsabakalar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak ve uluslararası yayın ağıyla 20'den fazla ülkede izleyiciye ulaşarak Kocaeli'nin şehir vizyonunu dünya çapında duyuracak.

yetkililerden ve sporculardan değerlendirmeler:

Murat Aksu, Kocaeli valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, Kocaeli'nin adının milyonlarca eve konuk olacağını söyledi. Şenol Kaya kentin kurumsal altyapısının güçlü olduğunu, Gökhan Yavaşer ise paralimpik organizasyonların 2036 hedefleri açısından taşıdığı önemi vurguladı.

World Para Swimming temsilcisi Craig Nicholson hazırlık sürecinde gösterilen çabayı ve iş birliğini övdü. İtalyan sporcu Simone Barlaam Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nu beğendiğini belirtirken, milli sporcu Defne Kurt organizasyonun Türkiye'de yapılmasından gurur duyduğunu ve hedefinin her geçen gün daha iyi olmak olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, World Para Swimming, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan şampiyona, şehri uluslararası spor kamuoyunun dikkatini çeken bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Bu organizasyon, Kocaeli'nin sadece sporcu ağırlayan bir şehir olmanın ötesine geçerek erişilebilirlik ve kapsayıcılık hedeflerini somutlaştırmasına olanak sağlayacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI, 38 ÜLKEDEN 700’ÜN ÜZERİNDE SPORCUNUN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ HAYRİ BARAÇLI, 38 ÜLKEDEN 700’ÜN ÜZERİNDE SPORCUNUN KATILACAĞI 2026 AVRUPA PARA YÜZME ŞAMPİYONASI’NIN KOCAELİ’NİN ULUSLARARASI ALANDAKİ ŞEHİR VİZYONUNU DÜNYAYA TAŞIYACAĞINI BELİRTTİ. BARAÇLI, KOCAELİ’Yİ ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI BİR KENT HALİNE GETİRME HEDEFLERİNİ VURGULADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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